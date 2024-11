Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli attendu au SRFC, Amine Gouiri jubile !

L’avant mercato hivernal s’annonce prometteur pour le Stade Rennais qui va accueillir Jorge Sampaoli. Le SRFC a en effet trouvé un accord avec le technicien argentin attendu au club de foot de Rennes dans les heures ou jours à venir.

Mercato Stade Rennais : Le vestiaire du SRFC impatient d’accueillir Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli est sur le point de devenir le nouvel entraîneur du Stade Rennais, pour succéder à Julien Stéphan, limogé jeudi dernier en raison d’insuffisances de résultats. Après une série de cinq défaites, deux nuls et seulement trois victoires en dix journées de Ligue 1, un bilan jugé insuffisant pour prétendre aux places européennes, les dirigeants rennais ont estimé qu’il n’était plus l’homme de la situation.

Selon les informations de Ouest-France, Jorge Sampaoli devrait signer un contrat de 18 mois, soit jusqu’en juin 2026. Le directeur sportif du club, Frédéric Massara, a confirmé les discussions avec le technicien argentin. « Nous sommes dans des discussions très avancées avec Jorge Sampaoli, nous sommes proches de pouvoir finaliser mais attendons les détails », a-t-il déclaré au micro de DAZN après la rencontre face au Toulouse FC.

Le SRFC a trouvé chaussure à son pied avec Jorge Sampaoli

Le vestiaire du Stade Rennais a hâte d’accueillir Jorge Sampaoli, un entraîneur de haut niveau connu pour sa méthode axée sur la rigueur. L’attaquant algérien Amine Gouiri estime qu’il pourra dynamiser le jeu des joueurs et obtenir de bons résultats.

« C’est à nous de nous donner les moyens de faire plus et de répondre à ses exigences. On a besoin d’être secoués, j’espère qu’il va nous apporter ça. C’est aussi à nous, à chaque joueur, de faire plus parce qu’on ne fait pas assez. On essaie de faire bien, mais on fait mal les choses, les uns après les autres, et on ne prend pas assez de risques. On est une équipe un peu malade », a déclaré l’Algérien.

Le staff de Jorge Sampaoli au Stade Rennais sera composé de trois hommes de confiance : Diogo Meschine, Pablo Fernández et Marcos Fernández.