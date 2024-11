Le PSG annonce le verdict à Deschamps pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé, pièce maîtresse de l’attaque du PSG, manquera le rassemblement de l’équipe de France en cours. Le club parisien vient d’annoncer la mauvaise nouvelle à Didier Deschamps.

Ousmane Dembélé touché : Le PSG fait le point

Touché aux ischios-jambiers lors du dernier match de Ligue 1 contre Angers SCO, Ousmane Dembélé a passé des examens complémentaires qui ont révélé une lésion musculaire. Dans un communiqué, le club de la capitale a confirmé que les examens médicaux ont écarté tout risque de blessure grave. Néanmoins, le staff médical du PSG a préféré le mettre au repos pendant quelques jours afin de prévenir toute aggravation.

L’ailier parisien, qui était convoqué par Didier Deschamps pour les deux matches de Ligue des nations face à Israël (14 novembre) et l’Italie (17 novembre) a fait constater sa blessure par le staff médical des Bleus ce lundi à Clairefontaine. Dans la foulée, Dembélé a échangé avec son sélectionneur, qui a décidé de le laisser à disposition du PSG durant la trêve internationale. Et si le mot « blessure » apparaissait dans le communiqué médical de la FFF, le PSG s’est montré plus rassurant dans son point médical publié il y a quelques minutes.

📌 Point médical concernant Ousmane Dembélé.@Aspetar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 11, 2024

« Suite à une gêne musculaire ressentie aux ischios jambiers à la fin du match de samedi à Angers, Ousmane Dembélé a effectué des examens médicaux. Ceux-ci sont rassurants, mais obligent néanmoins le joueur à effectuer des soins et à observer une période de repos durant les prochains jours », a indiqué le Paris SG dans son communiqué.

Si la durée exacte de son indisponibilité n’a pas été précisée, le club espère récupérer rapidement son ailier virevoltant, notamment en vue des prochaines échéances en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale affrontera le Bayern Munich dès le 26 novembre, une rencontre où la présence de Dembélé aurait pu faire la différence. En attendant, l’absence de Dembélé constitue un coup dur pour le PSG, privé d’un élément essentiel de son dispositif offensif. Kingsley Coman a été appelé en renfort pour remplacer le protégé de Luis Enrique en équipe de France.