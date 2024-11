PSG, Équipe de France : Alerte blessure pour Ousmane Dembélé

Un nouveau coup dur pourrait frapper l’équipe de France. Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG, est incertain pour les deux prochains matches des Bleus, face à Israël et l’Italie. Mauvaise nouvelle en vue pour le Paris SG ?

Blessure d’Ousmane Dembélé : le PSG respire, les Bleus inquiets

Ousmane Dembélé, l’ailier du Paris Saint-Germain, pourrait être contraint de déclarer forfait pour les prochains matches de l’équipe de France. Le joueur, qui a ressenti une gêne aux ischio-jambiers après le match contre Angers samedi dernier, a passé des examens médicaux complémentaires. En effet, selon les informations de RMC, le joueur du PSG pourrait se diriger vers un forfait.

Entré en jeu ce week-end face à Angers, Ousmane Dembélé aurait alors senti une gêne à l’ischio. Après avoir passé des examens avec le club de la capitale, il devrait se rendre à Clairefontaine pour faire constater sa blessure. Bien que Dembélé soit attendu par le staff médical des Bleus pour une évaluation plus approfondie, un forfait semble de plus en plus probable.

Cette nouvelle est un coup dur pour Didier Deschamps, alors que l’équipe de France doit affronter Israël et l’Italie lors de la Ligue des Nations. L’absence de Dembélé s’ajoute à celle de Kylian Mbappé, déjà forfait pour ces rencontres. Le défenseur Wesley Fofana est également indisponible en raison d’une blessure.

Les supporters parisiens et tricolores espèrent un retour rapide de leur ailier, mais les prochains jours seront déterminants pour connaître l’étendue de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Si la blessure s’avère plus grave qu’escompté, Didier Deschamps pourrait être privé d’un élément offensif majeur pour les rencontres face à Israël et l’Italie.

L’incertitude plane donc sur la participation d’Ousmane Dembélé. Son absence serait un véritable handicap pour les Bleus, qui comptent sur lui pour apporter sa vitesse et sa technique. Surtout en l’absence de Kylian Mbappé.