Toulouse FC : Djibril Sidibé révèle le secret du 2-0 contre le Stade Rennais

En pleine forme depuis la huitième journée, le Toulouse FC enchaîne les victoires en Ligue 1. Dimanche dernier, les Violets se sont imposés 2-0 face au Stade Rennais. Dans une interview pour DAZN, Djibril Sidibé a expliqué comment l’équipe a réussi à prendre le dessus sur le SRFC.

Le respect du plan tactique, clé du succès selon Djibril Sidibé

« On a bien respecté le plan tactique du coach », commence Djibril Sidibé. Le Toulouse FC a entamé la rencontre avec un système en 3-4-2-1. Zakaria Aboukhlal et Yann Gboho, positionnés sur les côtés, ont injecté du rythme pour alimenter Joshua King en attaque. Au milieu, la communication s’est avérée efficace, avec Vincent Sierro et Cristian Casseres resserrant les lignes grâce au soutien des deux pivots. Cette organisation n’a pas permis au Stade Rennais de développer son jeu. Djibril Sidibé souligne également que le Toulouse FC avait étudié les faiblesses du SRFC pour les exploiter durant le match.

« On savait que Rennes traversait une période difficile. On s’attendait à ce que les Rennais veuillent montrer de l’agressivité dès le début pour leurs fans. Nous avons maîtrisé la première mi-temps avec de nombreuses combinaisons sur les côtés et beaucoup d’intensité. On a su saisir les opportunités pour marquer rapidement », ajoute le défenseur français de 32 ans. Invaincus depuis plusieurs matchs, les Toulousains « gagnent en confiance. On arrive à marquer sans encaisser, donc c’est une dynamique très positive », commente Sidibé. Pour conclure, il promet de continuer à aider le Toulouse FC : « J’essaie d’apporter mon expérience et ma maturité pour tirer tout le monde vers le haut et atteindre les meilleures places au classement. »