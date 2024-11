Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset souligne l’importance de la victoire contre le Stade Brestois

Arrivé au Montpellier HSC il y a trois semaines, Jean-Louis Gasset a décroché sa première victoire après deux défaites consécutives. Ce succès est une immense joie pour le technicien français de 70 ans, mais aussi pour le club montpelliérain.

Montpellier HSC : une victoire de reconnaissance pour Jean-Louis Gasset

Depuis quelques jours, le Montpellier HSC célèbre ses 50 ans d’existence, avec la présence de nombreux anciens joueurs et figures emblématiques du club. Cet événement historique a été sublimé par une victoire 3-1 contre le Stade Brestois, une équipe jusqu’alors invaincue en Ligue 1 cette saison. Jean-Louis Gasset a souligné l’importance de ce succès, particulièrement en cette semaine mémorable. « Cette victoire tombe à point nommé car nous sommes dans une semaine historique pour le club », a déclaré l’entraîneur.

« Elle est d’autant plus significative que nous retrouvons des anciens joueurs qui ont marqué l’histoire du club il y a 45 ans. C’est la fête de Montpellier, une occasion de célébrer toutes les générations qui ont contribué à la réussite de ce club. » Jean-Louis Gasset a également tenu à rendre hommage à Laurent Nicollin, président du club : « Cette victoire est importante, surtout pour Laurent Nicollin, qui a été récemment critiqué. Il avait besoin de voir une réaction de ses joueurs, et ce soir, il a eu la réponse, non seulement en termes de qualité de jeu, mais aussi en termes d’état d’esprit. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Une victoire qui fait avancer Montpellier au classement

Le succès contre le Stade Brestois permet au Montpellier HSC de grimper légèrement au classement, bien que Jean-Louis Gasset reste prudent : « Cette victoire nous fait progresser un peu, mais il ne faut pas trop s’enflammer. Le public a répondu présent pour cet anniversaire, et les joueurs ont tout donné. » Cependant, le technicien montpelliérain a exprimé quelques regrets : « Nous aurions pu rendre le match plus facile. Nous avons eu des occasions pour mener 3-0, mais parfois, la maladresse nous a empêchés de creuser l’écart. C’est normal dans une période comme celle-ci, où chaque match est un défi. »