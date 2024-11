Mercato OM : Pablo Longoria dégote un crack en Ligue 2

À quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal, la direction de l’OM déniche une pépite en Ligue 2 pour renforcer son secteur offensif. Tidiam Gomis pourrait débarquer à Marseille.

OM : Tidiam Gomis, le nouveau crack ciblé par Marseille

Le jeune attaquant français, Tidiam Gomis, fait sensation en Ligue 2 sous les couleurs du Stade Malherbe Caen. Ses belles performances attisent les convoitises de nombreux clubs européens, notamment l’OM qui suit de près son évolution depuis plusieurs mois.

Avec 2 buts et 2 passes décisives en 12 matchs cette saison, Tidiam Gomis confirme son potentiel. Ses prestations en équipe de France jeunes n’ont fait qu’amplifier l’intérêt autour de lui. Sous contrat avec Caen jusqu’en juin 2025, Tidiam Gomis est libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain. Le Stade Malherbe tente par tous les moyens de prolonger son jeune prodige et de le conserver en Normandie. Mais la concurrence est rude, et l’OM semble bien placé pour rafler la mise.

Selon les informations de Foot marseillais, l’Olympique de Marseille voit en Tidiam Gomis un élément à fort potentiel pour renforcer son secteur offensif. Le club phocéen est prêt à dégainer une offre et à s’attacher les services de ce jeune talent. Mais l’OM n’est pas seul sur ce coup.

L’Équipe indique que le RB Leipzig surveille aussi le crack français. Cette formation allemande aurait déjà formulé une offre au joueur lors du dernier mercato estival. Les Allemands pourraient revenir à la charge cet hiver.