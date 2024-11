Mercato PSG : Coup de froid sur la piste Viktor Gyökeres ?

Annoncé sur les tablettes du PSG, Viktor Gyökeres pourrait snober le Paris SG. L’attaquant suédois vise un autre cador européen.

PSG, Man City, Barça, Real : Qui aura le dernier mot pour Viktor Gyökeres ?

Le PSG garde un œil attentif sur Viktor Gyökeres, l’attaquant star du Sporting Portugal. Avec 23 buts en seulement 18 apparitions cette saison, le Suédois impressionne, notamment après un triplé en Ligue des Champions contre Manchester City. Ces performances font de lui une cible prioritaire des dirigeants parisiens pour renforcer l’effectif de Luis Enrique après le départ de l’attaquant français Kylian Mbappé.

Ce lundi, Frederico Varandas, président du Sporting CP, a évoqué un possible départ de Gyökeres dès le mercato hivernal. « Je ne peux rien promettre. Si un club vient payer la clause libératoire et que le joueur veut partir, il partira. Est-ce que je le crois ? Non. », a déclaré le dirigeant portugais.

Selon les informations du compte X PSG Inside Actus, les pensionnaires du Parc des Princes seraient prêts à payer la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 100 millions d’euros. Mais la tâche ne sera pas facile pour le PSG. Outre le prix élevé du joueur, l’ogre parisien doit faire face à une rude concurrence sur ce dossier.

Les dirigeants de Manchester City ciblent également Viktor Gyökeres. Selon Daily Mirror, le club anglais envisage de s’attacher les services de l’international suédois afin d’anticiper le potentiel départ du prolifique attaquant norvégien Erling Haaland, sous contrat jusqu’en juin 2027. Le FC Barcelone est aussi sur cette piste. Mais un autre concurrent de taille pourrait rafler la mise.

Si Viktor Gyökeres devait quitter le Portugal, ce ne serait pas pour rejoindre la capitale française ou catalane. Selon les informations de Sport, le Suédois rêve de porter le maillot du Real Madrid. La source indique que sur les réseaux sociaux, le joueur ne suit qu’une seule équipe sur Instagram, le club madrilène.

Le Real Madrid ne va pas lâcher 100 millions d’euros pour Viktor Gyökeres. Les Merengue pourraient tenter de le recruter pour un montant inférieur, aux alentours de 60 millions d’euros. Son profil, à la fois puissant et technique, ferait de lui un excellent complément à l’attaque madrilène. Il permettrait notamment à Kylian Mbappé d’évoluer sur un côté.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, la valeur marchande de Viktor Gyökeres est estimée à 70 millions d’euros par Transfermarkt.