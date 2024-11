Bombe au PSG : Le Sporting annonce le départ de Gyökeres !

Priorité du PSG pour le poste de numéro 9, Viktor Gyökeres ne va pas s’éterniser au Sporting Portugal. Alors que l’attaquant suédois est associé à presque tous les grands clubs européens, son président a lâché une bombe sur son avenir.

Mercato : Viktor Gyökeres, la nouvelle pépite qui fait rêver l’Europe

Auteur de 43 buts et 15 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, Viktor Gyökeres poursuit sur sa lancée cette année avec déjà 23 réalisations et 4 passes décisives en 18 rencontres. Ces statistiques impressionnantes, doublées d’une progression constante, font de l’attaquant suédois l’une des révélations de ces dernières saisons.

Sa puissance, sa vitesse et son efficacité devant le but en font un attaquant complet, capable de s’adapter à différents systèmes de jeu. C’est d’ailleurs pour ces raisons que le Paris Saint-Germain et de nombreux clubs de Premier League, tels qu’Arsenal, Tottenham ou Manchester United, sont fortement intéressés par son profil.

Transféré au Sporting Portugal en 2023 pour 23 millions d’euros, Gyökeres est désormais lié au club lisboète jusqu’en 2027. Sa clause libératoire, estimée à 100 millions d’euros, pourrait toutefois inciter les clubs les plus riches à passer à l’action. Le président du Sporting, Frederico Varandas, a d’ores et déjà prévenu qu’il ne pourrait rien faire en cas d’offre conséquente.

« Si un club arrive et paye la clause libératoire, et si il veut partir… Il partira »

L’avenir de Viktor Gyökeres s’annonce donc incertain. Si le joueur semble heureux à Lisbonne, l’appel des plus grands championnats européens pourrait être difficile à refuser. Ce lundi, Frederico Varandas, président du Sporting Portugal, a abordé la possibilité d’un départ de l’international suédois dès le mercato hivernal.

« Je ne peux rien promettre. Si un club vient payer la clause libératoire et que le joueur veut partir, il partira. Mais je ne pense pas que cela arrivera en janvier », a déclaré le dirigeant portugais.

Par ces mots, Varandas reconnaît qu’un transfert reste possible, tout en affirmant sa confiance dans la volonté du joueur de rester à Lisbonne jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Reste maintenant à savoir ce que feront le Paris SG et tous les autres prétendants de l’ancien buteur de Coventry City.