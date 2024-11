Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli nommé, quel avenir pour Amine Gouiri à Rennes ?

Comme annoncé depuis quelques jours, Jorge Sampaoli est nommé entraîneur du Stade Rennais. Le technicien argentin va-t-il relancer Amine Gouiri, en difficulté sous la houlette de Julien Stéphan ?

Mercato Stade Rennais : Nouveau coach, nouvelle vie pour Amine Gouiri ?

Le technicien argentin Jorge Sampaoli a officiellement pris les rênes du Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan, viré jeudi dernier. « Ancien coach de l’Olympique de Marseille, du FC Séville et de l’Albiceleste, Jorge Sampaoli est nommé entraîneur de l’équipe professionnelle du Stade Rennais F.C. Le technicien de 64 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir », a annoncé le club sur son site officiel.

Jorge Sampaoli vient à Rennes pour relancer les Rouge et Noir, en grande difficulté en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le club reste sur un bilan décevant de six défaites, deux nuls et seulement trois victoires en 11 journées de Ligue 1. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille doit également sceller l’avenir de certains joueurs, dont Amine Gouiri.

L’international algérien ne dispose plus d’un temps de jeu conséquent en raison de ses performances moins convaincantes. Un choix de l’ancien technicien du club, Julien Stéphan, qui provoque l’ire de l’international algérien. Selon L’Équipe, Amine Gouiri fustige cette situation et envisage de claquer la porte.

Depuis son arrivée en Bretagne, Amine Gouiri a inscrit 29 buts en 94 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il a disputé 11 rencontres avec les Rouge et Noir et a inscrit un seul but. L’arrivée de Jorge Sampaoli pourrait lui permettre d’obtenir un bon temps de jeu et de montrer tout son potentiel.

Amine Gouiri a d’ailleurs indiqué que Jorge Sampaoli pourra secouer les joueurs et permettre au club de surfer sur les vagues du succès. « C’est à nous de nous donner les moyens de faire plus et de répondre à ses exigences. On a besoin d’être secoués, j’espère qu’il va nous apporter ça. C’est aussi à nous, à chaque joueur, de faire plus parce qu’on ne fait pas assez. On essaie de faire bien, mais on fait mal les choses, les uns après les autres, et on ne prend pas assez de risques. On est une équipe un peu malade », a déclaré l’Algérien.

Amine Gouiri va devoir livrer de belles performances pour convaincre Jorge Sampaoli et poursuivre l’aventure avec le Stade Rennais.