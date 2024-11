Mercato Stade Rennais : Trois cadors allemands foncent sur Amine Gouiri !

L’attaquant algérien Amine Gouiri, en difficulté au Stade Rennais, attise les convoitises de trois clubs allemands en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Amine Gouiri vers la Bundesliga ?

La prochaine destination d’Amine Gouiri se précise. L’attaquant algérien est annoncé sur le départ du Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. L’international algérien peine à s’imposer en Bretagne et ne dispose plus d’un temps de jeu conséquent. Cette situation provoque la colère d’Amine Gouiri et il envisage désormais de claquer la porte.

Le Stade Rennais serait aussi prêt à se séparer de lui et les deux camps pourraient sceller leur divorce cet hiver. Depuis son arrivée en Bretagne, Amine Gouiri a inscrit 29 buts en 91 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il a disputé 10 rencontres avec les Rouge et Noir et a inscrit un but.

Et les prétendants ne manquent pas. Alors que le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen sont déjà sur les rangs, c’est désormais l’Eintracht Francfort qui se montre particulièrement intéressé par le profil de l’ancien Niçois. Selon BILD, cette formation allemande chercherait un remplaçant à Omar Marmoush, dont le départ est évoqué. Selon le site Transfermarkt, la valeur d’Amine Gouiri est estimée à 25 millions d’euros. Il est sous contrat au Stade Rennais jusqu’en juin 2027.