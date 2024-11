Mercato OM : Le spectre de Jonathan David plane à Marseille

L’OM a investi plus de 60 millions d’euros en attaque et toujours pas de résultats probants. Pourtant, le club phocéen aurait pu s’offrir Jonathan David à un prix inférieur lors du dernier mercato. Un choix qui interroge.

Mercato OM : Jonathan David était à portée de Marseille

Les nouveaux avants-centres de l’Olympique de Marseille, Elye Wahi et Neal Maupay, peinent à justifier les espoirs placés en eux. Malgré un investissement conséquent pour renforcer le secteur offensif, les Phocéens butent sur un manque de réalisme flagrant. Daniel Riolo, consultant sur RMC Sport, a ainsi pointé du doigt ce manque d’efficacité en mettant en avant le cas de Jonathan David.

Selon lui, l’attaquant canadien du LOSC, mis en vente pour 50 millions d’euros lors du dernier mercato, aurait pu être une alternative plus judicieuse pour l’OM. « Avec ça, tu pouvais t’offrir David, car il était en vente, sur le marché », a-t-il affirmé, regrettant que l’Olympique de Marseille ait préféré investir plus de 60 millions d’euros dans Vitinha et Elye Wahi, sans obtenir les résultats escomptés.

Réputé pour sa régularité et son efficacité en Ligue 1, Jonathan David aurait apporté une dimension supplémentaire à l’attaque marseillaise. Son profil, combiné à son prix, en faisait une opportunité en or que l’OM semble avoir laissé passer. Pour Marseille, il est désormais urgent de trouver des solutions pour relancer son secteur offensif.

Elye Wahi, en particulier, est attendu au tournant. L’ancien attaquant du RC Lens devra rapidement retrouver son efficacité afin de justifier le montant de son transfert et faire oublier l’ombre de Jonathan David qui plane sur le Vélodrome.