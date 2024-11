Toulouse FC : Un record de 12 ans égalé après la victoire 2-0 contre le Stade Rennais

Depuis la huitième journée de Ligue 1, le Toulouse FC retrouve son élan. Sous la direction de Carles Martinez Novell, l’équipe n’a plus concédé de défaite et affiche un niveau de jeu impressionnant. Au total, le TFC a enchaîné trois clean sheets, lui permettant d’égaler un ancien record vieux de 12 ans.

La transformation remarquable du Toulouse FC en Ligue 1

Le début de saison n’a pas été à la hauteur des attentes pour le Toulouse FC. Tout d’abord, Zakaria Aboukhlal a été sifflé par les supporters, et le club a aligné une seule victoire sur ses sept premiers matchs, avec quatre défaites, dont trois consécutives. Cette situation a suscité la frustration des fans, qui n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement. Cependant, le retour en forme d’Aboukhlal a marqué un tournant pour l’équipe, qui est redevenue compétitive et inspirée. Depuis la huitième journée, l’ailier marocain a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives, formant une paire décisive avec Joshua King.

toulouse fc

Trois clean sheets pour le TFC, comme en 2012

La dernière victoire contre le Stade Rennais FC, sur le score de 2-0, a permis à Carles Martinez Novell et à ses joueurs de réussir une série de trois matchs consécutifs sans encaisser de but. Un record qui n’avait plus été réalisé depuis la saison 2011-2012, lorsque le TFC avait battu l’AS Nancy-Lorraine (3-0), le FC Sochaux (2-0), et l’Olympique de Marseille (1-0) lors des 24e, 25e et 26e journées de championnat. Depuis, Toulouse FC n’avait plus atteint ce niveau de solidité défensive.

En 2024, les « Pitchouns » ont à nouveau aligné trois clean sheets en battant respectivement le Montpellier HSC (3-0), le Stade de Reims (1-0), et le Stade Rennais (2-0). Cette performance égale en termes de buts et de solidité défensive celle réalisée en 2012, témoignant de la confiance retrouvée du TFC. Les supporters espèrent que cette dynamique positive se poursuivra après la trêve internationale, en particulier pour le prochain match contre le PSG.