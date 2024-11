Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli nommé à Rennes, fin du calvaire pour Amine Gouiri ?

Amine Gouiri est impatient d’évoluer sous les ordres du nouvel entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli. L’attaquant algérien promet de donner le meilleur de lui-même pour aider l’équipe.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli arrive à Rennes, Amine Gouiri prend la parole !

Le technicien argentin Jorge Sampaoli fait son retour en Ligue 1 sur le banc du Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan, viré jeudi dernier. Jorge Sampaoli vient à Rennes pour relancer les Rouge et Noir, aux abois en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le club reste sur un bilan décevant de six défaites, deux nuls et seulement trois victoires en 11 journées de Ligue 1.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a promis de secouer son groupe et d’obtenir de bons résultats après la trêve internationale. « Mon premier objectif, c’est de connaître vraiment le groupe et son organisation. Essayer d’avoir une équipe plus organisée pour avoir un fonctionnement collectif et une identité dans le style de jeu. Retrouver de la confiance pour sortir de cette mauvaise passe… Je suis sûr que nous prendrons les points pour résoudre cette situation compliquée, pour que l’équipe apporte une réponse à court terme », a-t-il expliqué.

L’attaquant algérien, Amine Gouiri se réjouit de l’arrivée de Jorge Sampaoli à Rennes. Selon lui, c’est celui qui va donner un nouveau souffle à l’équipe rennaise. « C’est un entraîneur très connu, notamment pour son passage à Marseille. Nous, les joueurs, devons redoubler d’efforts pour l’aider et donner le meilleur de nous-mêmes. On a besoin de quelqu’un qui nous pousse à nous dépasser », a-t-il dit lors de son passage en sélection nationale pendant ce rassemblement international.

L’international algérien estime qu’après cette trêve internationale, les choses vont changer au Stade Rennais. Le nouvel entraîneur va imposer son style de jeu et l’équipe va rafler des points. Tout comme le club, Amine Gouiri traverse aussi une période difficile. Depuis le début de la saison, il a inscrit un seul but en 11 rencontres de Ligue 1 avec les Rouge et Noir.