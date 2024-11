Si le Montpellier HSC a pu surprendre le Stade Brestois dimanche, c’est grâce à son état d’esprit. Unis et engagés, les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait preuve d’efficacité. Ce qui a payé cash avec une victoire 3-1, selon Jordan Ferri.

Jordan Ferri revient sur la performance collective

Dans une interview accordée à DAZN, le capitaine du Montpellier HSC a salué cet engagement de ses coéquipiers, qui a finalement porté ses fruits. « Ça fait du bien parce que ça fait quelques semaines qu’on travaille dur. On n’avait pas été récompensés jusque-là, on attendait ce match où tous nos efforts allaient être récompensés », a confié Jordan Ferri. Avec Jean-Louis Gasset, le MHSC a analysé les faiblesses du Stade Brestois.

Sachant que le club a du mal à revenir au score, ils s’étaient fixés comme objectif de : « faire un gros début de match, et on a su le faire en menant 2-0 rapidement. » Cela a d’ailleurs fonctionné, car les Bretons ont couru derrière le score, et le MHSC en a profité pour marquer un troisième but. « C’est le but qui aurait pu nous permettre de tuer le match bien avant, surtout qu’on subissait beaucoup à ce moment-là », a reconnu Jordan Ferri.

Montpellier HSC : Jordan Ferri salue l'état d'esprit du MHSC 3

Les remplaçants, éléments-clés de la victoire

Ce dernier but a été inscrit par Tanguy Coulibaly, qui est entré en jeu dans le dernier quart d’heure. Le capitaine du Montpellier HSC salue également l’engagement des remplaçants, qui ont eux aussi poussé l’équipe. « À l’image de Tanguy Coulibaly qui marque sur une superbe passe d’Othmane Maamma. Ce sont deux entrants qui sont impliqués, ça montre que tout le monde est concerné, on aura besoin de tout le groupe pour aller chercher ce maintien, et ça montre que ce groupe vit bien », s’est-il réjoui.

Pour conclure, Jordan Ferri reconnaît les qualités du Stade Brestois, en témoignage de leur parcours remarquable en Ligue des Champions. « Ils nous ont mis en danger, ce n’est pas pour rien qu’ils sont en Ligue des Champions, mais on a réussi à retrouver de la solidité défensive, ce qui nous servira par la suite pour aller chercher des résultats. »