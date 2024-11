Montpellier HSC : Tanguy Coulibaly dédie la victoire contre le Stade Brestois à Laurent Nicollin

Ce dimanche, lors de la réception du Stade Brestois, Tanguy Coulibaly s’est illustré comme l’un des véritables artisans de la première victoire de Montpellier HSC après six défaites consécutives. Au micro de France Bleu Hérault après la rencontre, le joueur montpelliérain a exprimé sa joie de voir le club soulagé par ce succès.

Les mots inspirants de Laurent Nicollin, source de motivation pour Tanguy Coulibaly

Cette première victoire de Montpellier HSC cette saison s’est fait attendre, mais elle est enfin là. Le week-end dernier, l’équipe s’est imposée 3-1 contre le Stade Brestois. Remplaçant au coup d’envoi, Tanguy Coulibaly est entré à la 73e minute et a contribué à cette victoire en inscrivant le troisième but du MHSC. Interrogé par France Bleue Hérault, l’attaquant français de 23 ans a déclaré que leur principale source de motivation avait été le discours du président Laurent Nicollin : « Entre nous, les mots ont été clairs. On a parlé, le coach nous a parlé et les mots du président nous ont touchés », a confié Tanguy Coulibaly.

🗣️🟠🔵 « On voulait montrer qu’ici ce ne sera pas une partie de plaisir », dit Tanguy Coulibaly, troisième buteur montpelliérain, après la victoire du MHSC 3-1 face à Brest dimanche.#MHSCSB29 #FBSport pic.twitter.com/RxxIlFAMRj — France Bleu Hérault (@bleuherault) November 10, 2024

Laurent Nicollin a échangé avec affection avec les joueurs après avoir été sévèrement critiqué par le consultant sportif Jérôme Rothen, qui a pointé du doigt une mauvaise gestion et qualifié l’équipe de « médiocre ». Touché par ces propos, le président du MHSC aurait exprimé sa tristesse aux joueurs en les incitant à prouver leur valeur sur le terrain et à faire mentir les détracteurs. Ce message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque cette victoire significative contre le Stade Brestois a contribué à faire taire les critiques.

« On s’est dit qu’au bout d’un moment, il était temps de taper du poing sur la table et de montrer qu’ici, ce n’est pas qu’une partie de plaisir. Montrer du caractère. Face à Brest, on l’a bien fait », a conclu Tanguy Coulibaly. Grâce à son but contre le SB29, l’attaquant français a ouvert son compteur de la saison avec le Montpellier HSC.