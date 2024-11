ASSE : Dall’Oglio trouve la formule magique après le derby, les Verts prêts à rebondir ?

L’ASSE, sonnée par la défaite face à l’OL, a rapidement relevé la tête grâce aux mots justes d’Olivier Dall’Oglio, qui a su remotiver ses troupes pour les prochaines échéances du championnat.

L’ASSE vise la victoire contre Montpellier HSC après le derby perdu

L’ASSE espérait enchaîner une deuxième victoire lors du derby face à l’OL, mais elle est passée à côté du match. Les Verts se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0) au Groupama Stadium en l’absence de leurs supporters.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a exprimé sa frustration après la rencontre. Selon lui, son équipe aurait pu arracher au moins un point à Lyon, tant les occasions s’étaient présentées. « Il y a un goût d’inachevé. C’est un match frustrant, car il y avait vraiment quelque chose à faire », a regretté Olivier Dall’Oglio.

Malgré cette nouvelle défaite, qui maintient l’ASSE en position de barragistes, les Stéphanois sont déterminés à inverser la tendance dès le prochain match, à domicile, face à Montpellier. Ils mettent à profit la trêve internationale pour se préparer à rebondir immédiatement, lors de la réception de la lanterne rouge de la Ligue 1.

ASSE : Dall’Oglio galvanise ses troupes, son discours suffira-t-il à relancer les Verts ?

En marge des entraînements, Olivier Dall’Oglio a tenu un discours à ses joueurs afin de les remobiliser après le derby perdu. « Je suis fier de vous. On n’a pas tout réussi, mais on les a bousculés ! C’est positif pour l’avenir, il y a des choses à tirer pour la suite ! Il faut qu’on garde cet état d’esprit, car il y a des éléments très intéressants dans notre jeu. On est sur la bonne voie. On se prépare et on continue d’aller de l’avant tous ensemble. Notre moment viendra aussi, j’en suis sûr », a déclaré le technicien de 60 ans.

Ce discours sera-t-il suffisant pour galvaniser les troupes à l’ASSE ? Rendez-vous le samedi 23 novembre face au MHSC.