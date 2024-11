Mercato RC Lens : Andy Diouf, crack du RCL, affole l’Europe !

Le milieu de terrain du RC Lens, Andy Diouf, sera l’une des sensations du prochain mercato hivernal. Trois cadors de Premier League se positionnent pour recruter la pépite du RCL.

Mercato RC Lens : Andy Diouf sur le départ du RCL cet hiver ?

Andy Diouf est sur les tablettes de nombreux clubs européens après ses belles performances avec le RC Lens depuis le début de cette saison. Arrivé au RC Lens en juin 2023 pour 15 millions d’euros en provenance de Bâle, Diouf s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu du RC Lens.

Cette saison, Andy Diouf a déjà disputé 11 rencontres en Ligue 1 avec le club artésien et a inscrit 1 but. Selon les informations de GiveMeSport, trois clubs de Premier League seraient intéressés par le profil d’Andy Diouf : Tottenham, Crystal Palace et West Ham United. Ces formations, à la recherche de renforts au milieu de terrain, seraient prêtes à déposer une offre sur la table des dirigeants lensois pour s’attacher ses services lors du mercato hivernal.

Si le joueur de 21 ans semble séduire des clubs anglais, un départ dès cet hiver paraît peu probable. Le RC Lens, qui souhaite conserver ses meilleurs éléments pour poursuivre sa course vers une qualification pour une compétition européenne, ne laissera pas partir facilement l’un de ses cadres. De plus, la valeur marchande d’Andy Diouf, estimée à 10 millions d’euros, pourrait doubler en cas de transfert.