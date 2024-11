Mercato PSG : 15M€ ! Luis Campos prépare un sale coup contre l’OL

Désireux de renforcer le secteur offensif du PSG lors du prochain mercato hivernal, Luis Campos serait prêt à détourner une cible étrangère de l’OL. Explications.

Mercato : Le PSG sur les traces d’une pépite argentine pour renforcer son attaque

Pour dynamiser son secteur offensif, le Paris Saint-Germain pourrait bien se tourner vers l’Argentine. Selon le média El Crack Deportivo, Luis Campos aurait un œil sur Kevin Zenon, le jeune ailier gauche de Boca Juniors. Âgé de 23 ans, Zenon est réputé pour ses qualités techniques exceptionnelles, sa vitesse et sa capacité à dribbler.

Son profil de joueur explosif et percutant pourrait apporter un nouveau souffle à l’attaque parisienne, souvent critiquée pour son manque de créativité. Si le montant du transfert est estimé à 15 millions d’euros, une somme totalement dans les cordes du PSG, la question de sa position préférentielle se pose. En effet, si Luis Enrique souhaite renforcer son couloir gauche, Zenon est plutôt un ailier intérieur.

Mais le PSG, qui a déjà tenté plusieurs pistes pour renforcer son attaque cet hiver, pourrait voir en Kevin Zenon une opportunité de s’offrir un joueur à fort potentiel, capable de s’adapter rapidement à un championnat aussi exigeant que la Ligue 1.

Également intéressé par le compatriote de Lionel Messi, l’Olympique Lyonnais serait prêt à débourser environ 12 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de Boca Juniors, qui a aussi des touches en Premier League.

Aston Villa, Tottenham et Newcastle visent aussi Kevin Zenon

Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur l’aile gauche que dans un rôle de piston, Kevin Zenon a attiré l’attention des recruteurs grâce à ses performances remarquables cette saison. Malgré la saison difficile de Boca Juniors, actuellement 18e du championnat argentin à 28 équipes, le natif de Goya a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives en 39 matches.

https://twitter.com/Foot01_com/status/1857001104950661390

Son expérience aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a également mis en lumière son potentiel. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football argentin, son profil complet et sa marge de progression en font une cible de choix pour les clubs les plus ambitieux. Ainsi, Aston Villa, Tottenham et Newcastle United seraient également sur les rangs pour le recruter dès cet hiver. Le Paris Saint-Germain sait donc ce qui lui reste à faire. À suivre…