Info foot OM : Les conseils de Lionel Messi à Leonardo Balerdi

Capitaine de l’OM cette saison, Leonardo Balerdi apparait dans l’info foot pour ses réfvélations des conseils précieux que lui a prodigués Lionel Messi, la légende du football argentin.

OM : Lionel Messi conseille à Leonardo Balerdi d’être calme

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a été promu capitaine, récompensant ainsi ses solides performances de la saison dernière. Fort de cette ascension, le défenseur central a eu l’honneur de rejoindre la sélection argentine où il a pu échanger avec Lionel Messi. Dans l’info foot du jour de plusieurs médias, ses échanges avec l’ancienne légende du FC Barcelone sont largement relayées.

« Leo Messi m’a conseillé de rester calme et de jouer comme en club », a-t-il confié à BeIn Sports. Le défenseur de l’OM a visiblement été impressionné par la sérénité à tout épreuve de son compatriote ainsi que de l’efficacité dont il sait faire preuve. La Pulga l’a encouragé à conserver cette confiance en lui et à s’adapter aux différentes situations de jeu. Néanmoins, les performances de Leonardo Balerdi depuis le début de la saison sont notablement moins convaincantes.

Info foot : Un début de saison mitigé à l’Olympique de Marseille

Le défenseur central de l’OM a commis plusieurs erreurs individuelles, ce qui a notamment conduit à son expulsion lors du match Lyon-Marseille (2-3). Son brassard de capitaine a ainsi suscité des interrogations quant à sa capacité à assumer ce rôle dans une période aussi délicate. Ce passage à vide pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, tels que l’adaptation au nouveau système de jeu de Roberto De Zerbi ou la pression supplémentaire liée à son statut de capitaine.

Les conseils de Lionel Messi devraient permettre à Leonardo Balerdi de retrouver son meilleur niveau. En travaillant sur sa prise de décision et sa relance, il pourra gagner en constance et redevenir un élément clé de la défense marseillaise. Avec le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur, le jeune argentin a toutes les cartes en main pour franchir un nouveau cap et s’imposer comme une référence à son poste dans le monde du foot.