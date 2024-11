Montpellier HSC : Geoffrey Jourdren dévoile les coulisses de son départ en 2017

Ancien joueur emblématique du Montpellier HSC, Geoffrey Jourdren a marqué l’histoire du club en tant que gardien de but pendant près de 11 ans. Dans une interview accordée à 100% Paillade, le natif de Meaux est revenu sur les circonstances de son départ en 2017, une séparation qui a surpris de nombreux supporters.

Geoffrey Jourdren et les raisons de son départ du Montpellier HSC

Formé au club, Geoffrey Jourdren a signé son premier contrat professionnel avec le Montpellier HSC en 2006 après avoir évolué dans les équipes de réserve. En 11 saisons, il a disputé 311 matchs et réalisé 105 clean sheets toutes compétitions confondues. Mais à l’été 2017, son aventure avec la Paillade s’est brusquement arrêtée.

« Montpellier ne me voulait plus. Ils avaient leurs raisons, et je les respecte, même si ça fait mal à un moment donné. Ils n’avaient plus besoin de moi ou plus envie de travailler avec moi. C’est un choix qu’il faut accepter, même si c’est difficile », a confié Geoffrey Jourdren.

Face à cette décision, le gardien français a rebondi en rejoignant l’AS Nancy, une opportunité qui lui permettait de se rapprocher de sa famille. « Je n’avais pas beaucoup d’opportunités en France. Nancy s’est présenté, et comme je suis originaire de la région parisienne, c’était une solution idéale. Nancy-Paris, c’était une heure et demie en train », a-t-il expliqué.

Photo : Laurent Nicollin

Gratitude envers le Montpellier HSC et la famille Nicollin

Malgré un départ inattendu, Geoffrey Jourdren garde une profonde gratitude envers le club et ses dirigeants. « En aucun cas, je ne leur en ai voulu pour ce départ », a-t-il affirmé. Il souligne également l’opportunité offerte par Montpellier pour se reconvertir en tant qu’entraîneur des gardiens.

« Louis Nicollin et Laurent Nicollin sont des personnes très intelligentes, capables de faire la part des choses. Laurent m’a dit : « Pas de souci, reviens et on t’attribuera une équipe. » J’ai été l’adjoint de Gilles Beaumain, une figure emblématique du club, avant de devenir entraîneur des gardiens. »

Geoffrey Jourdren a d’ailleurs commencé sa carrière d’entraîneur auprès des U15 du MHSC avant d’être pleinement intégré au staff technique en tant qu’entraîneur des gardiens. Dans son hommage à la famille Nicollin, il n’a pas manqué de souligner leur rôle dans sa transition professionnelle.