Mercato PSG : La piste Rayan Cherki relancée au Paris SG ?

À quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’attaquant lyonnais Rayan Cherki suscite l’intérêt de nombreux grands clubs européens, dont le PSG. La direction du Paris SG pourrait bien relancer les discussions cet hiver.

Mercato PSG : Rayan Cherki sur le départ de Lyon, le PSG à l’affût

Les prétendants se multiplient pour Rayan Cherki ces dernières semaines. Le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais pourrait quitter son club lors du prochain mercato hivernal. Ses brillantes performances sous le maillot lyonnais depuis le début de la saison attise les convoitises des cadors européens. Les dirigeants lyonnais pourraient être tentés de renflouer les caisses en cas de départ du joueur, estimé à 25 millions d’euros.

L’international français avait déjà été annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, mais il était finalement resté à Lyon. Selon les informations de L’Équipe, un départ cet hiver se précise. Le PSG, qui suit de près Rayan Cherki depuis plusieurs mois, pourrait à nouveau tenter sa chance. Luis Campos, le directeur sportif parisien, est un grand admirateur du talent lyonnais et le voit comme le profil idéal pour renforcer l’attaque parisienne.

L’Équipe précise que le PSG n’est pas le seul sur cette piste. Liverpool, actuel leader de Premier League, se serait déjà renseigné sur le joueur et pourrait formuler une offre cet hiver. En Allemagne, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, déjà intéressés l’été dernier, pourraient revenir à la charge. Cette saison, Rayan Cherki a disputé 11 matchs avec les Gones, et a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives.