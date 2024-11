OL : Textor fixe un objectif ambitieux et met la pression sur Pierre Sage

À sa sortie de l’audience à la DNCG, John Textor a réaffirmé l’objectif de l’OL : se qualifier pour la Ligue des Champions à l’issue de cette saison. Un tel exploit permettrait à l’Olympique Lyonnais de toucher un jackpot financier.

John Textor : « Manquer la Ligue des champions serait un échec pour l’OL »

L’OL a terminé 6e la saison dernière, après un début de saison catastrophique. Cette performance lui a tout de même permis de se qualifier pour la Ligue Europa. Cette saison, John Textor affiche une ambition plus élevée : il souhaite voir l’Olympique Lyonnais terminer sur le podium de la Ligue 1 afin de décrocher directement sa qualification pour la Ligue des Champions 2025-2026.

Le président de l’OL a réitéré cet objectif devant les journalistes à l’issue de son audition devant la Commission de contrôle des clubs professionnels de football. « Notre objectif est clair : participer à la Ligue des Champions. Pour nous, manquer cette compétition l’année prochaine serait un échec. Une nouvelle qualification en Ligue Europa ne serait qu’un objectif secondaire », a-t-il déclaré.

L’OL dans la course pour une place sur le podium

Actuellement, l’OL occupe la 5e place du classement, à seulement 2 points de la 3e place synonyme de qualification directe pour la C1. Après 11 journées de championnat, l’équipe de Pierre Sage est donc bel et bien dans la course aux places européennes. Cependant, rien n’est joué, car il reste encore deux tiers de la saison à disputer. La déclaration de John Textor vient ainsi mettre une pression supplémentaire sur les épaules de l’entraîneur lyonnais et de son équipe.