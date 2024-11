Toulouse FC : Carles Martinez Novell réagit à l’intérêt du FC Barcelone pour Guillaume Restes

Grâce à ses performances remarquables avec le Toulouse FC en Ligue 1, Guillaume Restes suscite l’intérêt de nombreux clubs européens, dont le prestigieux FC Barcelone. Cependant, pour son entraîneur, Carles Martinez Novell, il n’est pas encore temps pour le jeune gardien de franchir ce cap.

Carles Martinez Novell prône la patience pour Guillaume Restes

Après un début de saison calme, Guillaume Restes impressionne désormais avec des prestations de haut niveau sous les couleurs du Toulouse FC. Titulaire indiscutable dans le système de Carles Martinez Novell, l’international français espoir contribue fortement au renouveau du TFC, notamment grâce à une série de trois clean sheets consécutifs. Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue : plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone, voient en lui un successeur potentiel pour leur poste de gardien de but.

Cependant, Carles Martinez Novell appelle son jeune protégé à ne pas brûler les étapes : « Il est jeune. C’est un excellent gardien qui, à priori, a tout pour réaliser une grande carrière. Il est déjà en Équipe de France Espoirs et fait les choses bien, mais « calma ». C’est encore un jeune joueur qui a beaucoup à apprendre. Il a encore des saisons à disputer à Toulouse avant de passer à l’étape suivante », a expliqué le technicien espagnol de 40 ans dans une interview accordée à la chaîne Twitch Jijantes FC.

Photo : Guillaume Restes, gardien de Toulouse

Un talent brut défendu par son entraîneur

Malgré l’engouement autour de Guillaume Restes, Carles Martinez Novell insiste sur le fait que le gardien de but doit encore peaufiner certains aspects de son jeu. L’entraîneur, connu pour sa confiance envers les jeunes joueurs, n’a pas hésité à soutenir Restes face aux critiques reçues en début de saison. « Il a encore beaucoup de choses à améliorer, et il en est conscient. Mais, pour moi, il fait déjà un travail remarquable. Il continue de grandir, ce qui est essentiel. Il sait qu’à 19 ans, il est rare de jouer à un tel niveau. Je suis très satisfait de lui et j’espère qu’il poursuivra sur cette lancée », a conclu Carles Martinez Novell.