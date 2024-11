Toulouse FC : Carles Martinez Novell défend Guillaume Restes du TFC malgré les critiques

Guillaume Restes, gardien du Toulouse FC, a signé son troisième clean sheet consécutif le week-end dernier. C’était lors de la victoire 2-0 du TFC contre le Stade Rennais FC. Pour l’entraîneur Carles Martinez Novell, ce jeune talent n’a jamais été un sujet de doute.

TFC : Carles Martinez Novell soutient Guillaume Restes malgré les critiques

Après avoir été critiqué en début de saison pour des erreurs ayant coûté des buts, Guillaume Restes s’est bien repris. Depuis quatre matchs, le gardien de but français d’origine ivoirienne enchaîne les performances solides, avec trois clean sheets à la clé. Carles Martinez Novell a expliqué que les débuts difficiles de Restes pourraient s’expliquer par plusieurs facteurs.

Photo : Guillaume Restes, gardien de Toulouse

« Il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer les performances actuelles de Guillaume ainsi que celles de son début de saison. Est-ce en lien avec les Jeux Olympiques ? Ou avec son retour rapide dans l’équipe ? Peut-être aussi les sollicitations autour de lui. N’oublions pas qu’il n’a que 19 ans. Vivre tout cela en si peu de temps peut facilement entraîner une période plus compliquée », a analysé le technicien espagnol de 40 ans.

Toulouse FC : Les dessous de la confiance de Carles Martinez Novell en Guillaume Restes

Carles Martinez Novell a ensuite détaillé pourquoi il continue de faire confiance à Guillaume Restes. « Si je l’ai titularisé dès la première journée, c’est que je n’avais aucun doute sur ses capacités. Il y a eu des critiques, justifiées ou non. Cette saison, cependant, nous affichons une meilleure solidité défensive par rapport à l’année dernière, ce qui signifie que Guillaume a moins d’occasions de se mettre en valeur. Cela rend ses erreurs plus visibles, mais c’est normal. Il progresse, tout comme l’équipe, et nous espérons que cette dynamique se poursuivra », a conclu l’entraîneur.