Mercato : L’OM réchauffe ses pistes de l’été pour janvier

L’OM, comme lors du dernier mercato estival, sera encore très actif lors de la prochaine fenêtre des transferts en janvier. Des priorités sont identifiées pour renforcer le groupe de Roberto De Zerbi.

OM : Le mercato hivernal s’annonce agité au Vélodrome

Insatisfait des récentes performances de son équipe, l’OM a décidé de renforcer son effectif dès janvier. Les dirigeants marseillais ont ainsi relancé plusieurs pistes explorées lors du dernier mercato estival. Selon le journaliste Adam Manseur, le club marseillais serait en contact avancé avec l’entourage de plusieurs joueurs.

Parmi eux, Killian Sildillia, le latéral droit français de Fribourg, reste une cible prioritaire. L’Olympique de Marseille aurait également manifesté un intérêt pour un jeune attaquant de Ligue 2, dont l’identité n’a pas été révélée mais qui pourrait être Tidiam Gomis de Caen. « On parle beaucoup avec l’entourage d’un jeune joueur d’origine sénégalaise en Ligue 2 », a révélé Adam sur son compte X, anciennement Twitter.

En tout cas en coulisses côté OM on commence déjà à fortement s’activer concernant le mercato d’hiver.



Y’a déjà quelques noms et quelques échanges avec des joueurs.



Des joueurs qu’on a visé cet été — Adam 🇵🇸 (@Adammser) November 15, 2024

Il y avait déjà eu des échanges entre la direction marseillaise et son homologue du Stade Malherbe de Caen pour un transfert du jeune ailier de 18 ans. Mais les 4 millions réclamés à l’époque, pour un joueur en fin de contrat, ont refroidi l’Olympique de Marseille. Pour rappel, Tidiam Gomis arrive en fin de contrat en juin prochain mais négocie actuellement avec les Caennais pour une éventuelle prolongation.

Pourquoi ces pistes ?

Ces recrutements s’expliquent par les difficultés rencontrées par Marseille ces dernières semaines. La défaite contre Auxerre a mis en évidence les lacunes de l’équipe, notamment au niveau de la finition et de la solidité défensive.

Marseille espère se servir du prochain mercato pour combler les lacunes de l’effectif actuel et apporter un plus sur le terrain. Le club marseillais a les moyens de ses ambitions et pourrait bien réaliser un mercato ambitieux en janvier.