Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Meschack Elia !

La décision du FC Nantes tombe pour Meschack Elia. L’attaquant congolais va quitter le FCN pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Meschack Elia sur le départ

L’attaquant congolais Meschack Elia va plier ses bagages et quitter le FC Nantes dans les prochains jours. L’international congolais ne va pas évoluer sous les ordres du technicien portugais, Luis Castro la saison prochaine. Le Léopard a vécu le calvaire à Nantes depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal en provenance des Young Boy en Suisse.

Les dirigeants du FC Nantes l’ont recruté pour aider les Canaris qui étaient aux abois en Ligue 1. Mais il a contracté des blessures dès son arrivée et cela a ralenti son élan. Meschack Elia a disputé 8 matches avec les Nantais et a trouvé le chemin des filets une fois. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son fils Franck Kita se sont penchés sur son avenir et ont enfin décidé de se séparer de lui.

Meschack Elia va donc faire son retour en Suisse et peut-être rejoindre un autre club. Deux formations se positionnent déjà pour le recruter et le relancer. Selon les informations d’Africa foot, le Congolais est sur la short-list de deux clubs russes. Le Dynamo Moscou et Rostov suivent de près sa situation. L’international congolais est évalué à 4 millions d’euros par Transfertmarkt.