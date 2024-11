Mercato Stade Rennais : Loum Tchaouna, le regret d’un départ trop prématuré

Loum Tchaouna, parti du Stade Rennais à l’été 2023, garde toujours un goût d’inachevé de son passage en Bretagne. Le jeune attaquant n’a jamais eu la chance de s’imposer chez les Rouge et Noir comme il en a toujours rêvé.

Stade Rennais : Loum Tchaouna revient sur son départ du SRFC et ses regrets

Formé au Stade Rennais, Loum Tchaouna a rapidement montré son potentiel. Après une ascension fulgurante, le jeune attaquant a quitté le club breton en 2023 pour rejoindre la Salernitana, puis la Lazio Rome. Dans un entretien accordé à So Foot, il revient sur son passage en Bretagne et sur son départ, un choix qu’il regrette aujourd’hui.

« Le premier entraînement avec les pros m’a donné le goût de vouloir revenir encore et encore. Mais parfois, je ne revenais pas, et ça restait dans ma tête », confie Tchaouna. « Ensuite, c’est allé si vite. D’abord avec le coach (Julien) Stéphan, puis le coach Genesio. Je m’entraînais encore plus avec eux. Genesio a vu en moi un caractère fort, avec des qualités de percussion et de rapidité. Il a bien aimé », a-t-il poursuivi.

Malgré ces belles qualités et atouts qui ont été reconnus, Loum Tchaouna devait fournir encore plus d’effort pour espérer gagner sa place en professionnel. « Ce qui revenait à mes oreilles, c’est qu’il fallait que je continue avec cette insouciance de vouloir faire mal sur les un-contre-un, pousser, centrer, chercher le cadre…», se souvient le joueur de 21 ans.

Après quelques apparitions prometteuses, notamment lors d’un match référence face au Vitesse Arnhem où Loum Tchaouna avait délivré une passe décisive et provoqué un penalty, le jeune attaquant a été prêté à Dijon. À son retour, il a eu le sentiment d’être mis à l’écart. Une situation sur laquelle il n’aura jamais d’explication avant son départ acté du Stade Rennais.

« Je me pose toujours la question… Il y a eu certains bons matchs comme contre le PSG, Lyon… J’aurais pu avoir ma chance. Les supporters le réclamaient… Mais c’est un mal pour un bien. C’est une petite déception », avoue-t-il. Malgré cette séparation prématurée, Tchaouna garde un attachement particulier pour le Stade Rennais.