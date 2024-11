Mercato PSG : L’OM fonce sur une pépite de Lens, Paris rougit !

L’OM et le PSG sont en lutte pour recruter le jeune défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov, lors du prochain mercato hivernal. Le prix du joueur grimpe.

Mercato OM : Abdukodir Khusanov à Marseille cet hiver ?

L’OM veut frapper un joli coup au RC Lens cet hiver pour renforcer sa ligne défensive. Pablo Longoria et son équipe s’activent pour déloger le défenseur du RCL, Abdukodir Khusanov. Âgé de seulement 20 ans, l’Ouzbek s’est imposé comme un élément incontournable de l’arrière-garde lensoise cette saison. Titulaire en l’absence de Kevin Danso, il a rapidement confirmé son potentiel et est devenu un pilier de l’équipe de Will Still.

Les performances d’Abdukodir Khusanov attisent les convoitises de nombreux grands clubs européens. Le crack du RC Lens suscite l’intérêt du Paris SG depuis quelques semaines après ses belles performances avec le RC Lens cette saison. Le champion de France en titre suit le joueur et pourrait passer à l’offensive lors du prochain mercato hivernal. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, aurait jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov pour compenser le potentiel départ de l’international slovaque Milan Skriniar.

Mais l’OM, à la recherche d’un défenseur central capable d’amener de la fraîcheur et de la solidité à son équipe, pourrait bien se mêler à la course pour la signature d’Abdukodir Khusanov. Toutefois, recruter Khusanov ne sera pas une mince affaire. Le RC Lens, conscient de la valeur de son jeune talent, ne bradera pas son joueur.

La valeur marchande d’Abdukodir Khusanov a explosé en quelques mois et a atteint plus de 10 millions d’euros, selon L’Équipe. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le joueur est évalué à environ 5 millions d’euros. Les Sang et Or pourraient exiger une indemnité de transfert très élevée. Cette saison, Abdukodir Khusanov a déjà fait 12 apparitions avec le club artésien.