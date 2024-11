Mercato Stade Rennais : Gerson au SRFC ? Un dossier qui se complique !

Depuis quelques jours, le nom de Gerson est évoqué pour un possible transfert au Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. Le nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli, pousse pour sa signature, mais ce dossier s’avère plus complexe que prévu.

Mercato Stade Rennais : Gerson va-t-il snober le SRFC ?

Le milieu de terrain brésilien Gerson est une cible prioritaire du nouvel entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, pour renforcer l’entrejeu de l’équipe rennaise. Mais recruter l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne sera pas une mince affaire pour les dirigeants du SRFC.

De retour au Brésil depuis janvier 2023, Gerson s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du Flamengo. Capitaine respecté, le joueur de 27 ans a retrouvé un statut de titulaire indiscutable. Quitter un tel environnement pour un nouveau challenge en Europe représente un choix difficile.

Selon les informations de But Football, Gerson hésiterait à quitter sa zone de confort au Brésil pour relever un nouveau défi en Europe, surtout après ses expériences mitigées sur le Vieux Continent. Son attachement au Flamengo et ses doutes concernant l’adaptation à un championnat plus exigeant comme la Ligue 1 pourraient le pousser à décliner l’offre du Stade Rennais.

Jeunes footeux fait le point sur le dossier et indique que l’arrivée de Gerson au Stade Rennais est très incertaine. Son club ne va pas vouloir le lâcher facilement. Jorge Sampaoli et ses dirigeants rennais doivent donc explorer d’autres pistes pour renforcer le milieu de terrain du club.

Depuis son retour au Flamengo, Gerson a disputé 112 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 10 buts. Sa valeur marchande est estimée à 14 millions d’euros par Transfermarkt.