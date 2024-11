Stade Rennais : Jorge Sampaoli, une arrivée au SRFC déjà marquée par la polémique

Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur du Stade Rennais, après l’éviction de Julien Stéphan. A peine installé au SRFC que l’Argentin fait déjà beaucoup parler de lui.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli enflamme le SRFC et l’Argentine

À peine arrivé au Stade Rennais, Jorge Sampaoli a déjà mis le feu aux poudres. Ses déclarations sur le football brésilien ont provoqué un tollé en Argentine, son pays natal. Lors de sa présentation à la presse française, le nouvel entraîneur du SRFC n’a pas hésité à encenser la Ligue 1 et le football brésilien, au grand dam des supporters argentins.

« J’aime beaucoup la Ligue 1, la façon dont les équipes jouent, a-t-il commenté. Je pense que les meilleurs joueurs du monde viennent de France et du Brésil », a ajouté Sampaoli. Des propos qui ont rapidement fait le tour des médias argentins. TyC Sports parle de « polémique », tandis que Clarin évoque une « tirade contre le football argentin ».

Pourquoi une telle réaction ?

En Argentine, Jorge Sampaoli est loin de faire l’unanimité. L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste est accusé d’avoir « oublié l’Argentine et exaspéré les supporters ». Son passage à la tête de l’équipe nationale, marqué par une élimination prématurée lors de la Coupe du monde 2018, laisse un goût amer. « Sampaoli représente le dernier épisode chaotique de la sélection », explique Claudio Mauri, journaliste à La Nacion.

La rivalité historique entre l’Argentine et le Brésil, ainsi que les attentes élevées des supporters argentins après le titre mondial remporté par la sélection en 2022, expliquent en partie cette réaction virulente. Le fait que Sampaoli n’ait jamais entraîné de grand club argentin ne joue pas en sa faveur non plus.

Un nouveau défi pour Sampaoli

Malgré la polémique, Jorge Sampaoli semble déterminé à réussir à Rennes. Le technicien argentin a un défi de taille : redonner un nouveau souffle à un club qui ambitionne de retrouver l’Europe. Mais il devra composer avec un contexte particulier, marqué par une méfiance de la part d’une partie de ses compatriotes.