OM : Roberto De Zerbi privé déjà deux titulaires contre le RC Lens ?

Après la trêve internationale, l’OM affrontera le RC Lens lors de la 12e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi risque d’être privé de deux titulaires pour ce déplacement périlleux.

OM : Roberto De Zerbi sans Amine Harit et Derek Cornelius face au RC Lens

L’Olympique de Marseille, après sa défaite à domicile face à Auxerre (1-3), se retrouve confronté à de nouvelles difficultés. Alors que les Phocéens se préparent à affronter samedi prochain le RC Lens, un match crucial pour le podium, l’entraîneur Roberto De Zerbi n’est pas certain de s’appuyer sur deux éléments importants de son effectif.

En effet, La Provence rapporte qu’Amine Harit et Derek Cornelius ont manqué la séance d’entraînement de ce vendredi. Ces deux joueurs souffrent respectivement d’une blessure au mollet gauche et d’une lésion du cartilage costal. Leur indisponibilité vient assombrir le tableau pour l’OM, déjà fragilisé par sa récente défaite.

L’absence d’Amine Harit et Derek Cornelius au prochain match contre le RC Lens serait un coup dur pour l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi. Le Marocain, par son talent et son influence sur le jeu, est un élément indispensable du onze de départ marseillais. Quant à Cornelius, il apporte de la solidité à la défense. Les prochains jours seront donc cruciaux pour évaluer l’état de forme de ces deux joueurs.