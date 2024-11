Mercato ASSE : Kilmer Sports prêt à renforcer l’équipe avec 5 recrues cet hiver

L’AS Saint-Étienne se prépare à un mercato hivernal animé, avec Kilmer Sports aux commandes. Face aux difficultés actuelles de l’ASSE version Olivier Dall’Oglio, le club compte apporter un souffle nouveau à l’effectif des Verts pour sécuriser le maintien en Ligue 1.

Mercato ASSE : Kilmer Sports prêt à injecter du sang neuf en janvier

Malgré les efforts consentis cet été, le mercato de l’ASSE n’a pas permis de combler toutes les lacunes. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio manque de profondeur, et la pression s’accentue au fur et à mesure que passent les journées. Kilmer Sports, actionnaire principal du club du Forez, semble désormais décidé à investir massivement. Pas moins de cinq recrues sont envisagées pour redynamiser les rangs stéphanois et offrir des solutions concrètes à l’entraîneur, selon Peuple Vert.

Parmi les secteurs à renforcer, la défense occupe une place centrale. Le départ probable d’Anthony Briançon pourrait ouvrir la voie à l’arrivée d’un défenseur capable d’apporter plus de solidité en arrière. En parallèle, Olivier Dall’Oglio souhaiterait sécuriser un latéral droit, un profil essentiel pour solidifier l’arrière-garde. Des pistes à l’international, notamment en MLS, sont déjà explorées pour trouver des talents accessibles.

Le mercato de l’ASSE ne s’arrêtera pas là. Un milieu offensif créatif est également une priorité pour Kilmer Sports en janvier. Ce joueur aurait pour mission de redynamiser l’animation offensive des Verts. En attaque, même si le jeune Lucas Stassin (19 ans) conserve la confiance du staff, un renfort pourrait être envisagé.

AS Saint-Étienne : Olivier Dall’Oglio cible cinq renforts clés cet hiver

Pour Kilmer Sports, ce mercato hivernal des Verts de l’ASSE représente une opportunité de démontrer son engagement envers le club. Les décisions prises cet hiver pourraient jouer un grand rôle déterminant dans la course du club au maintien en Ligue 1. Olivier Dall’Oglio, quant à lui, espère voir son effectif enrichi pour relever les challenges sportifs à venir, même si la question de sa présence sur le banc n’a pas encore de réponse définitive.

Ce mercato de l’ASSE s’annonce donc bien comme un véritable test pour Kilmer Sports, mais aussi comme une chance du nouvel investisseur de redonner espoir aux supporters de l’AS Saint-Étienne, en quête de renouveau.