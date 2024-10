ASSE : Kilmer Sports Ventures prépare une révolution à Saint-Etienne !

Dans la plus grande discrétion, la nouvelle direction de l’ASSE, menée par Ivan Gazidis, prépare une révolution. Un nouvel entraîneur et un mercato ambitieux sont au programme.

L’ASSE à l’agonie : Patrick Guillou tire la sonnette d’alarme

La tendance annoncée à l’ASSE ce lundi est confirmée par Patrick Guillou dans sa chronique pour le quotidien Le Progrès. Revenant sur la défaite de l’AS Saint-Étienne à Angers (4-2), il estime que l’équipe stéphanoise, par son attitude, a donné l’impression d’avoir abdiqué.

« Au niveau de l’assise défensive, les attitudes et les comportements sont criants. Difficile de s’en sortir quand les partenaires du capitaine Yunis Abdelhamid jouent à l’aveugle dans un tunnel. Les déceptions s’accumulent pour le coach ODO. Compliqué pour lui d’avancer sur ce terrain miné », a commenté l’ancien défenseur de l’ASSE.

Guillou pointe du doigt la direction sportive de Saint-Etienne

Face à l’urgence à Saint-Étienne, Patrick Guillou estime que le triumvirat Jean-François Soucasse – Samuel Rustem – Loïc Perrin est un peu trop passif. « Le rôle d’une direction sportive et/ou de son coordinateur sportif, c’est de défendre bec et ongles l’institution, son entraîneur et son capitaine. Finalement, depuis la reprise, tout change et rien ne change », martèle-t-il au sujet des trois responsables.

ASSe : Un remaniement de Kilmer Sports Ventures en vue ?

Mais fort heureusement pour l’ASSE, Kilmer Sports Ventures va passer à l’action après avoir réévalué la situation de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio et du club. Un profond remaniement serait en cours.

« Je ne crois absolument pas à l’inertie des nouveaux dirigeants. Au contraire, les choses se mettent en place discrètement. Tout est mûrement réfléchi et calculé. Actuellement, c’est la phase d’observation et de séduction. Stratégie pragmatique avant le deuxième acte. Comme annoncé, les propriétaires ont le sens des responsabilités », a annoncé le consultant de beIN Sports.