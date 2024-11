Mercato ASSE : Des recrues vont arriver à l’As Saint-Etienne

Le mercato d’hiver se prépare activement à l’ASSE. Au regard de sa première partie de saison catastrophique, la direction de l’As Saint-Etienne compte bien mettre à profit le prochain marché des transferts pour réaffirmer ses ambitions en Ligue 1. Le président Ivan Gazidis, ancien directeur général d’Arsenal et président du Milan AC, va pouvoir faire parler son réseau.

Mercato : l’ASSE sur le point de surprendre cet hiver ?

Depuis l’arrivée des nouveaux dirigeants, l’ASSE a montré une volonté de construire sur le long terme un des projets les plus importants de la Ligue 1. Le mercato estival, très juste parce qu’arrivé peu avant la prise de contrôle de l’AS Saint-Etienne, n’a pas permis aux dirigeants d’aller au bout de leurs idées. Ce mercato d’hiver, l’objectif sera de renforcer considérablement l’équipe d’Olivier Dall’Oglio qui a montré des limites dans cette première partie de la saison. Parmi les départs potentiels, des noms de Thomas Monconduit et Lamine Fomba trônent en tête de liste, tandis qu’Igor Miladinovic pourrait être prêté pour engranger du temps de jeu.

Pour ce mercato, les priorités de l’ASSE se situent certes en défense, mais pas que. L’attaque aussi a besoin de joueurs capables de transformer la moindre occasion de but. Avec l’absence du Néo-Zélandais Ben Old, un profil offensif polyvalent est recherché pour apporter plus de solutions en attaque de l’As Saint-Etienne. Cependant, pas question pour les dirigeants de s’écarter de leur ligne directrice. Le recrutement devra s’inscrire dans la vision à long terme du club, donc orienté vers un profil de joueurs jeunes.

Loin des dépenses excessives, l’ASSE vise une montée en puissance progressive et réfléchie, tant sur le terrain qu’en dehors. Le marché des transferts à venir s’annonce donc déterminant pour le projet stéphanois.