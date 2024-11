PSG : Plus de peur que de mal pour Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a été contraint de déclarer forfait pour le match Italie-France, ce dimanche soir. Si cette absence soudaine avait de quoi inquiéter le PSG, qui affronte Toulouse FC vendredi, le gardien de but italien s’est voulu rassurant.

Grosse frayeur au PSG, Gianluigi Donnarumma calme le jeu

Donnarumma, le gardien italien, capitaine de la Squadra Azzurra et titulaire indiscutable au PSG, a été victime d’une gastro-entérite dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré les soins reçus, il n’a pas été en mesure de prendre part à la rencontre perdue 1-3 par l’Italie face à la France en Ligue des Nations. C’est Guglielmo Vicario, le gardien de Tottenham, qui l’a remplacé dans les cages italiennes.

Le sélectionneur italien, Luciano Spalletti, a expliqué en conférence de presse que le choix de ne pas aligner Donnarumma était une décision médicale, prise en concertation avec les médecins de l’équipe. « Ce n’est pas un choix technique. Il s’est senti mal en se levant ce matin, il avait mal au ventre et il avait la diarrhée. On a tenté de le récupérer, mais il se sentait trop faible. Mais on a aussi Vicario qui est un très bon gardien », a-t-il expliqué.

Donnarumma disponible face au Toulouse FC ?

L’état de santé de Donnarumma est désormais une priorité pour le PSG. Le club de la capitale espère récupérer son gardien titulaire dans les plus brefs délais, mais la situation reste floue. Un nouveau point médical sera effectué dans les prochains jours pour évaluer l’évolution de son état. Toutefois, le joueur de 25 ans a donné des nouvelles rassurantes.

🔴🔵🔙 En quittant San Siro, Donnarumma indique qu’il « va mieux »

pic.twitter.com/7LjTYaUYjP https://t.co/Vc0oh5KDBG — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) November 17, 2024

Interrogé en zone mixte avant son départ de San Siro, le gardien de but a déclaré : « Je me sens mieux maintenant ». En cas de forfait de Donnarumma vendredi soir, c’est Matvey Safonov qui devrait remplacer le gardien italien dans les buts parisiens.