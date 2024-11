PSG : Bradley Barcola, un sérieux danger pour Donnarumma !

Les deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Gianluigi Donnarumma s’affronteront dimanche soir lors du choc entre l’Italie et la France. Le gardien de but italien redoute le nouveau crack français.

Gianluigi Donnarumma se méfie de Bradley Barcola

Après un match nul décevant face à Israël (0-0), l’équipe de France se tourne vers un défi de taille : affronter l’Italie ce dimanche soir à San Siro. Ce match, crucial pour la première place du groupe, s’annonce comme une véritable épreuve pour les Bleus. Didier Deschamps devrait procéder à quelques changements dans son onze de départ, avec notamment les possibles titularisations de Lucas Digne et Matteo Guendouzi.

L’absence de Kylian Mbappé, non-retenu en équipe de France, plane sur la rencontre. Si l’attaquant du Real Madrid manque à l’appel, les Bleus peuvent compter sur d’autres éléments offensifs comme Bradley Barcola, qui impressionne en ce début de saison avec 10 buts inscrits en 15 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Gianluigi Donnarumma, le gardien de but de la Squadra Azzurra et du PSG, se méfie de son coéquipier en club. « En l’absence de Kylian Mbappé, ils ont d’autres joueurs (…) Bradley Barcola est un grand talent », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le portier italien sait que l’équipe de France dispose de nombreuses armes offensives et s’attend à un match compliqué à San Siro. Ce dimanche soir, les Bleus auront à cœur de réagir et de montrer un tout autre visage.