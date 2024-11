OM : Adrien Rabiot en état de grâce, un message fort envoyé à De Zerbi

Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l’OM, a réalisé une performance XXL dimanche soir pour porter l’équipe de France à une victoire 3-1 face à l’Italie. Au-delà de cette rencontre avec les Bleus, c’est aussi un message qu’il vient d’envoyer à son entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi.

OM : Adrien Rabiot entre dans l’histoire des Bleus avec un doublé face à l’Italie

Adrien Rabiot a offert une victoire précieuse à l’équipe de France en Italie ce dimanche soir lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Le milieu de terrain de l’OM a inscrit le premier but de la rencontre dès la première minute, un exploit historique qui le place dans le cercle très fermé des buteurs les plus rapides en équipe de France.

Sur un corner qu’il a lui-même provoqué, Rabiot a placé une tête imparable, surprenant la défense italienne. Ce but ultra-rapide (1’59 ») en fait le buteur adverse le plus précoce sur le sol italien depuis au moins 2008, selon les statistiques Opta. De plus, Adrien Rabiot égale un record qui datait de 40 ans, celui de Patrick Battiston, qui avait marqué le plus rapidement pour les Bleus à l’extérieur.

Après la rencontre, un Adrien Rabiot euphorique s’est exprimé au micro de TF1 : « Cette victoire, elle est top franchement. On a montré un vrai état d’esprit et une grande solidarité. C’est un beau visage qu’on a montré ce soir », a-t-il confié. Le Marseillais fait ainsi le plein de confiance avant de retrouver la Ligue 1, avec un message clair à saisir pour Roberto De Zerbi.

Un repositionnement nécessaire à l’OM ?

Cette performance exceptionnelle vient confirmer le renouveau d’Adrien Rabiot, qui s’est imposé comme un élément clé de l’équipe de France depuis quelques mois. De quoi donner des idées à son entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi. Positionné à gauche dans le milieu de terrain phocéen, il a montré qu’il est encore plus efficace et plus à l’aise.

Avec une liberté déconcertante, Rabiot arrive à vite se projeter vers la surface adverse pour apporter le surnombre sur les phases offensives. Avec une équipe de l’OM en difficulté ces dernières semaines en milieu de terrain, ce match de Rabiot avec la sélection nationale devrait forcément donner des idées à Roberto De Zerbi.