OM : Une révolution est réclamée à Roberto De Zerbi

L’OM traverse une période délicate. Les deux dernières défaites à domicile, face au PSG et à l’AJ Auxerre, ont mis en évidence les difficultés de l’équipe de Roberto De Zerbi à performer au Vélodrome.

L’OM en difficulté à domicile : De Zerbi doit réagir

Le début de saison très prometteur de l’OM a été éclipsé par les deux défaites de suite concédées par l’OL. Avec seulement cinq points pris sur quinze possibles à domicile, l’entraîneur italien de l’OM on n’a pas trouvé est sous pression. Son système de jeu à quatre défenseurs est de plus en plus remis en question, notamment par des anciens comme Rolland Courbis.

L’OM en difficulté à domicile : De Zerbi doit réagir

« Ce début de saison est tout de même très bizarre, avec plusieurs victoires à l’extérieur et dix points de perdus sur quinze à domicile, avec pourtant un stade magnifique qui résonne toujours autant », a réagi Courbis. Ce dernier estime que ce schéma tactique ne permet pas à l’OM de faire face aux équipes qui jouent avec un milieu de terrain dense.

« Je pense que De Zerbi va bien réfléchir et qu’il est suffisamment compétent pour avoir compris qu’il ne peut pas continuer à jouer avec ces quatre défenseurs et dans cette organisation. Mais il n’y a aucun “syndrome du Vélodrome”. C’est simplement une question d’équipe. », a-t-il fait savoir.

Une performance défensive inquiétante

Les défaites face au PSG et à Auxerre ont mis en lumière les lacunes de l’OM. L’équipe a encaissé trois buts en première période lors de ces deux matchs, révélant des problèmes défensifs récurrents. De plus, l’absence de résultats à domicile est un handicap majeur dans la course au titre.

De nombreux observateurs s’accordent à dire qu’un changement de système tactique est nécessaire pour sortir de cette crise. Roberto De Zerbi devra trouver des solutions pour renforcer la solidité défensive de son équipe et améliorer l’efficacité offensive.

Le calendrier qui arrive sera décisif pour l’avenir de l’entraîneur italien. Les prochains matchs à domicile seront des tests cruciaux. Si les résultats ne s’améliorent pas, De Zerbi pourrait être amené à quitter son poste.