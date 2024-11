OL : Mise à l’écart d’Anthony Lopes, Grégory Coupet s’insurge !

Relégué sur le banc de l’OL dans un premier temps, Anthony Lopes a été écarté du groupe professionnel de l’Olympique Lyonnais par Pierre Sage depuis fin août 2024. Grégory Coupet ne comprend pas cette décision du club rhodanien.

Coupet monte au créneau pour Anthony Lopes : « Sa situation est ahurissante ! »

Après onze saisons consécutives en tant que gardien de but numéro un de l’OL, Anthony Lopes est tombé en disgrâce. Écarté de l’équipe dès le début de la saison 2024-2025, au profit de la recrue hivernale Lucas Perri, le Franco-Portugais est poussé vers la sortie alors qu’il lui restait encore un an de contrat. L’Olympique Lyonnais a par ailleurs recruté Rémy Descamps pour se renforcer.

Grégory Coupet, ancien gardien de l’OL puis entraîneur des gardiens du club de janvier 2018 à juin 2020, ne comprend pas cette décision. « La situation d’Anthony, c’est tout simplement ahurissant ! », s’exclame-t-il dans les colonnes de But! Football Club. « Je constate qu’il est passé du statut d’icône du club à… plus rien. Il a été balayé d’un revers de la main, dans l’indifférence la plus totale, sans que personne ne lève le petit doigt. »

De titulaire indiscutable à persona non grata : le calvaire d’Anthony Lopes

L’emblématique portier français estime que l’e club rhodanien l’OL n’a pas fait preuve d’élégance en mettant son ancien gardien sur le banc de touche. « Personne n’a pris la peine de parler à Anthony en début de saison pour lui expliquer la situation ? Il était prêt à se battre pour récupérer sa place de numéro un, mais on ne lui en a pas donné l’opportunité« , a regretté Grégory Coupet.