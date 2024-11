Mercato OM : Pablo Longoria flanche pour un buteur en difficulté à l’OL

A l’OM, Pablo Longoria travaille déjà sur le prochain mercato pour offrir des renforts à Roberto De Zerbi. L’un des secteurs visés reste l’attaque où le club phocéen viserait un buteur en difficulté à l’OL.

Mercato OM : Pablo Longoria prêt à revenir à la charge pour Georges Mikautadze

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une crise sans précédent, l’OM pourrait profiter de la situation pour renforcer son effectif. Selon les dernières informations de La Tribune Olympienne, le club phocéen suivrait de près la situation de Georges Mikautadze. Pablo Longoria et Mehdi Benatia seraient disposés à revenir à la charge pour l’ancien du FC Metz.

L’attaquant géorgien, qui avait choisi de rejoindre son club de cœur lors du mercato estival dernier, ne s’est pas imposé comme attendu à Lyon. Ses performances décevantes et la situation difficile du club rhodanien pourraient l’inciter à quitter le navire.

Un profil qui intéresse à Marseille

L’OM, qui cherche à renforcer son secteur offensif, voit en Mikautadze un profil intéressant. L’attaquant lyonnais possède un potentiel indéniable et pourrait apporter un plus à l’équipe marseillaise. De plus, la situation financière difficile de Lyon pourrait faciliter les négociations. Il est d’ailleurs vu comme une probable alternative pour Elye Wahi, décevant sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Les dirigeants marseillais ne sont pas entièrement satisfaits des performances d’Elye Wahi, recruté pour un montant important cet été. L’attaquant français peine à confirmer les espoirs placés en lui. Mikautadze pourrait donc être envisagé comme une alternative pour renforcer la concurrence et apporter de la fraîcheur au secteur offensif de l’Olympique de Marseille.

Cependant, il faudra attendre de voir comment la situation évolue à Lyon et si le club phocéen est prêt à formuler une offre concrète pour l’attaquant géorgien.