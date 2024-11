Vente OM : Un projet désormais avorté par Frank McCourt ?

Les rumeurs récurrentes d’une Vente OM semblent appartenir au passé. Frank McCourt, propriétaire du club phocéen depuis 2016, semble avoir trouvé une nouvelle dynamique et une stabilité qu’il recherchait depuis plusieurs années.

Vente OM : De la tentation de vendre à l’ambition d’un projet durable à l’OM

Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt a souvent été au cœur des discussions, tant pour les critiques que pour les espoirs qu’il suscitait. Mais aujourd’hui, la donne semble avoir changé. L’Américain, après avoir construit une équipe dirigeante solide et ambitieuse, semble plus que jamais déterminé à poursuivre son projet marseillais alors que la Vente OM n’a jamais été proche.

En effet, la mise en place d’un projet sportif ambitieux, porté par une équipe dirigeante solide et compétente, a convaincu le propriétaire américain de s’investir sur le long terme. L’arrivée de Pablo Longoria à la présidence du directoire et le recrutement de Roberto De Zerbi comme entraîneur ont marqué un tournant, au point de faire changer de vision sur une éventuelle Vente OM. Les deux hommes incarnent une nouvelle vision pour le club, axée sur la performance sportive et la formation.

Une équipe dirigeante unie et ambitieuse, McCourt séduit

La prolongation attendue du contrat de Mehdi Benatia, bras droit de Longoria, vient confirmer cette volonté de construire un projet durable. Les dirigeants marseillais semblent désormais sur la même longueur d’onde, avec des objectifs clairs et partagés. Cette cohésion au sein de l’équipe dirigeante rassure les supporters et les partenaires du club.

Les résultats sportifs ne sont pas encore les meilleurs, mais les fondations d’un projet ambitieux sont posées. McCourt, qui était régulièrement sollicité par des repreneurs potentiels dans le cadre d’une Vente OM, semble désormais convaincu par la direction prise par le club. Les intérêts saoudiens, qui avaient fait surface par le passé, semblent s’être éloignés.

Un avenir prometteur pour l’OM

Avec une équipe dirigeante compétente, un projet sportif ambitieux et un propriétaire investi, l’avenir de l’Olympique de Marseille s’annonce prometteur. Les supporters marseillais peuvent désormais envisager l’avenir avec optimisme et espérer retrouver les sommets du football français.