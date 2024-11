Mercato OM : Mehdi Benatia va prolonger, les détails de son contrat

Alors que le mercato d’hiver approche à grand pas, la direction de l’OM prépare une belle signature en interne. Mehdi Benatia va s’engager sur le long terme à Marseille. Les détails de son nouveau contrat ont fuité.

Mercato OM : Mehdi Benatia, du conseil à la direction sportive de Marseille

L’Olympique de Marseille s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son projet sportif. En effet, Mehdi Benatia, arrivé en octobre 2023 comme conseiller sportif, devrait prochainement être promu directeur sportif du club phocéen. Cette évolution, qui récompense l’expertise et l’investissement de l’ancien défenseur marocain, marque une nouvelle phase ambitieuse pour l’OM.

Depuis son retour à Marseille, Mehdi Benatia a joué un rôle déterminant dans la refonte de l’effectif marseillais. Sous son impulsion, plusieurs recrues de renom ont rejoint le club et Roberto De Zerbi a été choisi pour diriger l’équipe première. Et même si le début de la saison actuelle est contrasté, avec des défaites à domicile face au PSG (3-0) et à Auxerre (3-1), la direction reste convaincue du potentiel de son conseiller sportif.

Un nouveau contrat de deux ans et demi à l’OM

Les discussions pour une prolongation de son contrat, assortie d’une promotion au poste de directeur sportif, sont en bonne voie. Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, confirme cette tendance, assurant que Mehdi Benatia devrait signer un nouveau bail de deux ans et demi à l’OM, officialisant ainsi son nouveau rôle dès début 2025. Cette promotion s’inscrit dans la politique de stabilité mise en place par la direction marseillaise

Grâce à sa connaissance approfondie du football et à sa vision stratégique, l’ancien joueur du Bayern Munich est parfaitement armé pour relever les défis qui l’attendent. En s’investissant pleinement dans ce nouveau projet, mené par Pablo Longoria, Mehdi Benatia pourrait non seulement marquer l’histoire de l’OM mais aussi contribuer à propulser le club vers de nouveaux sommets.