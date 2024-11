Mercato OL : John Textor lève le voile sur l’avenir de Rayan Cherki à Lyon

Rayan Cherki est de plus en plus performant ces dernières semaines, tant avec l’OL qu’avec l’équipe de France. Interrogé sur l’avenir du talentueux milieu offensif, John Textor a été catégorique !

OL : La pépite Rayan Cherki confirme son ascension fulgurante !

Le jeune milieu de terrain de l’OL, Rayan Cherki (21 ans), est l’un des grands artisans de la renaissance lyonnaise. Depuis son retour dans le onze de départ, il enchaîne les performances de haut vol, cumulant buts et passes décisives, e, Ligue 1 et en Ligue Europa.

Son dernier exploit ? Un match époustouflant avec les Bleuets, où il a permis à la France, grâce à un but et une passe décisive, d’arracher un match nul face à l’Italie (2-2), vendredi à Empoli.

Mercato : Un transfert record à l’horizon pour Rayan Cherki

Sa valeur marchande ne cesse de s’envoler, faisant de lui l’un des actifs les plus précieux de l’Olympique Lyonnais. « Rayan Cherki ? On a perdu 15 millions d’euros de vente, mais nous avons conclu un accord à plus long terme. Il a une plus grande valeur aujourd’hui qu’à l’été », a prévenu le président du club rhodanien.

John Textor, le président de l’OL, confirme toutefois que Rayan Cherki est un élément essentiel du projet lyonnais et qu’il espère le conserver au moins jusqu’à la fin de la saison. « Il devrait rester en janvier 2025, mais ce sera son choix comme toujours dans le football », a-t-il précisé en conférence de presse.

L’avenir s’annonce radieux pour ce jeune talent, qui pourrait bien devenir l’une des stars du football français.