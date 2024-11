Mercato OM : Rebondissement dans le dossier Paul Pogba à Marseille !

Le milieu de terrain français Paul Pogba est très convoité par de nombreux cadors européens. L’international tricolore aurait décidé de poser ses valises à Marseille.

Mercato OM : Paul Pogba chaud pour rejoindre Marseille ?

Libre de tout engagement suite à la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, Paul Pogba est l’un des joueurs les plus convoités sur le marché. Le milieu de terrain français, qui envisage un retour en équipe de France, a l’opportunité de relancer sa carrière dans un nouveau club. Si plusieurs formations européennes se montrent intéressées par son profil, c’est l’OM qui semble tenir la corde.

La suspension de Paul Pogba pour dopage a été réduite à 18 mois par le TAS, et il va renouer avec le football en mars 2025. L’international tricolore ne pourra plus porter le maillot de la Vieille Dame et cherche alors un nouveau point de chute pour faire son grand retour. Ces dernières semaines, le nom du champion du monde 2018 est évoqué avec insistance pour un transfert à l’OM.

Selon les informations de TuttoJuve, l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille séduit particulièrement Paul Pogba. Le club phocéen lui offrirait l’occasion de retrouver un championnat qu’il connaît bien et de former un duo de grande classe avec son compatriote Adrien Rabiot. De plus, les bonnes relations entretenues par le joueur avec Mehdi Benatia, futur directeur sportif de l’OM, pourraient faciliter les négociations.