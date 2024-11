Invité de l’émission Génération After Foot sur RMC Sport, Luka Elsner a évoqué la pression psychologique que subissent les entraîneurs après une série de défaites, malgré tous leurs efforts pour redresser la situation avec leurs joueurs.

Luka Elsner livre ses secrets pour surmonter les périodes difficiles

Avant de retrouver la victoire contre le Havre AC (3-0), le Stade de Reims et son entraîneur Luka Elsner ont traversé une période difficile marquée par trois défaites consécutives face à l’AJ Auxerre, au Stade Brestois et au Toulouse FC. Ces moments ont été particulièrement éprouvants pour le technicien slovène de 42 ans, qui avait à cœur de redresser la barre à tout prix. Heureusement, il a réussi à mettre fin à cette série négative avant la trêve internationale.

Dans son interview, Luka Elsner a expliqué qu’un entraîneur peut rapidement sombrer dans le surmenage si la situation de son équipe ne cesse de se détériorer, tout en subissant une pression intense.

Stade de Reims : Luka Elsner parle des « moments de surmenage après des défaites » 3

« Oui, oui, absolument, ça arrive. Cela arrive même fréquemment », a-t-il confirmé. Comme solution, le Slovène recommande de retrouver rapidement de l’enthousiasme : « L’essentiel est de réussir à retrouver de l’énergie en 48 heures. Il faut aussi prendre du temps pour soi, en équilibrant sa vie professionnelle et personnelle. Pour ma part, ma famille joue un rôle important dans cet équilibre », a-t-il ajouté.

Luka Elsner reconnaît que ces moments difficiles surviennent fréquemment lorsque les objectifs fixés ne sont pas atteints. Malgré tout, il insiste sur l’importance de faire face à la démotivation et de rester concentré. « Pour l’instant, je parviens encore à me remotiver rapidement. Comme dans beaucoup de métiers, il faut parfois accepter la démotivation et continuer à être productif. Cela arrive à tout le monde, à tous les joueurs et à tous les membres du staff, de se sentir démotivé. Mais il faut réussir à rendre une prestation correcte malgré tout », a-t-il conclu.