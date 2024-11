Stade de Reims : Luka Elsner appelle le PSG à la patience pour Gabriel Moscardo

Pour la deuxième fois, Luka Elsner a pris la parole pour apaiser les tensions avec le PSG au sujet de la situation de Gabriel Moscardo qui n’a toujours pas encore fait ses débuts en Ligue 1 avec le Stade de Reims. L’entraîneur slovène de 42 ans s’est exprimé sur ce sujet délicat au micro de RMC Sport.

Luka Elsner justifie l’intégration progressive de Gabriel Moscardo

Lors d’une précédente conférence de presse, Luka Elsner avait déjà expliqué les raisons derrière le retard dans les débuts de Gabriel Moscardo en Ligue 1. Il avait insisté sur plusieurs facteurs : une blessure récente, la nécessité d’un temps d’adaptation, et les exigences liées à son intégration progressive. Ces éléments expliquent pourquoi le jeune talent brésilien n’a pas encore pleinement fait ses preuves. Cependant, le PSG continue de manifester son impatience et envisage même de rappeler le joueur dès janvier 2025 pour l’envoyer dans un autre club, possiblement à l’étranger. Présent dans l’émission After Foot de RMC Sport, Luka Elsner a tenu à clarifier une nouvelle fois la situation.

« Ce n’est pas qu’il est trop frêle », a précisé Elsner. « Quand un joueur arrive avec une réputation comme la sienne, les attentes sont forcément très élevées. Malheureusement, il s’est blessé dès son arrivée, ce qui a ralenti son développement. Il est venu avec peu de préparation physique, voire aucune, et il se remettait d’une opération récente. Le football en Ligue 1 est exigeant, rapide, et demande une grande intensité. Comme pour tout jeune joueur venant de l’étranger, il lui faut du temps pour s’adapter. »

Photo de Gabriel Moscardo sous le maillot du PSG

Gabriel Moscardo, en route vers une montée en puissance

Luka Elsner appelle ainsi le PSG à faire preuve de patience. Il affirme que son staff et lui travaillent d’arrache-pied pour intégrer Gabriel Moscardo au meilleur moment. « C’est à nous de déterminer quand il sera pertinent de le lancer, dans un contexte qui lui permettra de s’exprimer pleinement et de performer », a expliqué Elsner.

Durant la trêve internationale, le Brésilien de 19 ans a eu l’occasion de jouer un match amical contre l’Olympique de Charleroi. Ce test s’est avéré concluant : Moscardo a marqué un but lors de la victoire 2-0 du Stade de Reims. Pour Luka Elsner, cette performance est un signe encourageant, mais il insiste sur la nécessité de continuer à travailler.

« Je comprends l’impatience qui entoure Gabriel. Il fournit des efforts considérables pour atteindre un haut niveau et s’adapter aux exigences du football européen. Je suis convaincu que cela viendra. Nous devons rester intelligents et sereins pour l’accompagner dans les meilleures conditions. » Le prochain rendez-vous du Stade de Reims face à l’Olympique Lyonnais pourrait être une nouvelle opportunité pour Gabriel Moscardo de grappiller quelques minutes de jeu en Ligue 1.