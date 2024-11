Mercato OM : Cet indésirable a trouvé preneur, Longoria peut se frotter les mains

L’OM, à l’occasion de ce mercato d’hiver, espère se débarrasser de plusieurs joueurs indésirables. L’un d’eux a d’ailleurs une offre en Ligue 2, de quoi réjouir sans doute Pablo Longoria.

Mercato OM : François-Régis Mughe poussé vers la sortie

L’avenir de François-Régis Mughe semble s’écrire de plus en plus loin de l’OM. Après avoir passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt, le jeune attaquant sait que son séjour dans la cité phocéenne est terminé. « La direction a demandé à mes représentants de trouver un prêt à partir du moment où j’ai été mis dans le loft, mais je ne me sens plus à l’aise ici », a récemment déclaré le Camerounais l’été dernier.

« Le but pour moi, c’est de partir définitivement avant la fin du mercato. J’ai besoin de temps de jeu et d’un club sur le long terme où je peux me relancer », a ajouté Mughe. Désireux de changer d’air loin de l’OM, il pourrait bien voir son souhait exaucé dès cet hiver.

Un retour aux sources pour François-Régis Mughe ?

En effet, selon les informations de 237Foot, un retour à l’USL Dunkerque, où il avait été prêté la saison dernière, serait à l’étude. Le club nordiste, actuellement bien classé en Ligue 2, serait intéressé par un nouveau prêt de Mughe, assorti d’une option d’achat. Ce scénario permettrait à Mughe de retrouver du temps de jeu et de se relancer dans un championnat moins exigeant que la Ligue 1.

De son côté, Dunkerque disposerait d’un renfort offensif de qualité, tout en préservant ses finances grâce à la formule du prêt. Quant à l’OM, il se débarrasserait d’un joueur qui ne rentre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Les discussions seraient déjà bien avancées entre les deux clubs. Un accord de principe aurait même été trouvé, selon certaines sources. Reste désormais à convaincre Mughe d’accepter ce nouveau challenge.

Après une expérience mitigée à l’OM, un retour à Dunkerque pourrait être l’occasion pour lui de relancer sa carrière. Le joueur de 20 ans dispose de tout le talent nécessaire pour réussir en Ligue 2 et ainsi se relancer. Affaire à suivre…