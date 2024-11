Foot OM : Roberto De Zerbi prêt à une rotation chez les gardiens ?

🗞️ Jeffrey De Lange ne ressent aucune frustration de ne pas jouer, il est très heureux d'avoir signé à l'OM, de ses premiers pas à Marseille et a déjà commencé même à prendre des cours de français.



Sa mentalité et son jeu au pied plaisent à De Zerbi, et le 32e de finale de coupe… pic.twitter.com/bPDVzVy8rP