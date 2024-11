PSG : Trois retours de poids au Paris SG avant le Toulouse FC !

Les voyants sont au vert pour le PSG avant la rencontre face au Toulouse FC en Ligue 1. Trois blessés de longue date font leur retour au Paris SG.

PSG : Luis Enrique obtient trois renforts avant le choc Paris SG-Toulouse FC

Le PSG se renforce en défense et en attaque avant la rencontre face au Toulouse FC ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Gonçalo Ramos, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez font leur retour. Blessé à la cheville depuis plus de trois mois, l’attaquant portugais Gonçalo Ramos a repris le chemin de l’entraînement.

De son côté, Presnel Kimpembe pourrait aussi disputer cette affiche. Victime d’une blessure au tendon d’Achille en février 2023 lors du Classique face à l’Olympique de Marseille, Presnel Kimpembe a traversé une période difficile. Après une opération chirurgicale et plusieurs mois de rééducation, le défenseur parisien a retrouvé le chemin de l’entraînement collectif.

Lucas Hernandez a également fait son retour. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du quart de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund en mai dernier, Lucas Hernandez a subi une opération chirurgicale et a été éloigné des terrains depuis lors. L’international tricolore a déjà repris l’entraînement collectif.

Ces retours de poids sont une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui pourra bientôt compter sur trois éléments clés de son effectif. Le PSG, qui traverse une période difficile sur le plan offensif, va pouvoir retrouver de la puissance avec le retour de Gonçalo Ramos. Quant à Kimpembe et Lucas Hernandez, ils apportent un bol d’air frais à une défense parisienne qui en a besoin.