Stade Rennais : La pression monte sur Steve Mandanda au SRFC !

Le gardien de but français, Steve Mandanda, pourrait être une victime collatérale de l’arrivée du nouvel entraîneur du SRFC, Jorge Sampaoli. L’international français est sous une forte pression.

Stade Rennais : Steve Mandanda sur la sellette au SRFC ?

Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur du Stade Rennais, doit faire des choix forts à Rennes pour combler les attentes de ses dirigeants. L’Argentin dirigera sa première rencontre officielle sur le banc du club breton face au LOSC dimanche prochain, en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

Tous les regards seront tournés vers la composition d’équipe, et en particulier vers le choix du gardien de but. Steve Mandanda, jusque-là intouchable, pourrait voir son statut remis en question. Si le gardien français semble assuré de sa place pour le moment, son avenir à long terme reste incertain.

Jorge Sampaoli et Steve Mandanda se connaissent bien puisqu’ils avaient travaillé ensemble à l’Olympique de Marseille. À Marseille, Sampaoli avait préféré Pau Lopez à Mandanda. Les relations entre les deux hommes étaient un peu tendues.

Steve Mandanda est revenu de blessure et a repris sa place dans les buts. Mais Sampaoli l’observera de près jusqu’en janvier, selon les informations de L’Équipe. L’entraîneur argentin souhaite se faire une idée précise des besoins de l’équipe avant le mercato hivernal, et le poste de gardien ne fait pas exception.

Steve Mandanda n’est à l’abri d’un départ si les résultats ne suivent pas. Son contrat se termine en juin prochain, et le club pourrait décider de ne pas le prolonger. Le gardien de but français se retrouve donc dans une situation délicate. Il doit convaincre Sampaoli de sa valeur et aider le Stade Rennais à remonter au classement. En cas d’échec, il pourrait perdre son statut.